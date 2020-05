Ryan Reynolds wird L'Oréal-Markenbotschafter

Der jüngste Zugang im L'Oréal Paris-Markenbotschafter-Team nach Hugh Laurie aka Dr. House, der 2011 dazustieß, steht für ein energisches, wildes und intelligentes Gesicht und wurde wegen seines "verwegenen, masuklinem Look" ausgewählt. Reynolds trat in seiner Schauspiel-Karriere in Action-, Science-Fiction- und Comedy-Filmen sowie -TV-Serien auf.



Neben Reynolds und Laurie zählen Blake Lively, Eva Longoria, Jennifer Lopez, Julianne Moore und Jane Fonda zum öffentlichkeitswirksamen Markenbotschafter-Team.