Russmedia Digital macht Ländleanzeiger.at smart

Das in das VOL-Portfolio gehörende Angebot beläuft sich derzeit auf 69.338 Angebote der Region.



Neben der ständigen Verfügbarkeit von Ländleanzeiger.at dient die App auch dazu, um die Veröffentlichung von Angeboten zu erleichtern, den Prozess des Inserierens zu beschleunigen und auch die individuelle Angebotsverwaltung zu vereinfachen. Jedes Rubrikenmarkt-Angebot kann auch und soll im Idealfall via Facebook geteilt werden. Diese Funktionalitäten fließen in die Gesamtdynamik und die Bekanntheit des Marktplatzes ein. In weiterer Folge soll sich das Angebot noch häufiger als bislang umschlagen.



"Stöbern zum Vergnügen machen" und "schneller und einfacher als je zuvor Artikel verkaufen", nennt Claudia Nessler, Leiterin des Classified-Bereichs bei Russmedia Digital, zwei Kernaufgaben von Ländleanzeiger.at.