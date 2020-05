Russmedia baut Ländlejob.at-Verbreitung aus

Das Medien-Unternehmen forciert eine Nutzung, die kontinuierlich stiegt. Im Oktober 2013 betrugen die mobile Ländlejob.at-Zugriffe, laut Russmedia Digital, "mehr als 22 Prozent" und diese werden weiter steigen.



Mit der neuen Version führt das Medien-Unternehmen gleichzeitig ein Novum ein. " Ländlejob.at ermöglicht Bewerbungen auf Stellen direkt aus der App", erklärt Georg Burtscher, der Geschäftsführer von Russmedia Digital, das neue Service, das im Unternehmen als "Meilenstein unserer mobilen Strategie" firmiert.



Die Jobsuche in der App kann, gefiltert nach Kategorien, Regionen und Suchwörtern erfolgen. Ausgewählte Arbeitsmarkt-Angebote lassen sich individuell ablegen. In der App ist weiters ein Push-Service integriert, das Nutzer über individuell in Betracht zu ziehende, veröffentlichte Jobs informiert.