Ruperts schweres Erbe

int // Drei Ehen entstammen sechs Kinder. Im Februar versammelt sich der Clan in Melbourne. Und im März wird Rupert Murdoch 78 Jahre. Die Zeit ist gekommen, um die Hofübergabe in der News Corporation zu regeln. James Murdoch, Ruperts Sohn aus zweiter Ehe, scheint die besten Karten zu haben. Seine Geschwister, Lachlan und Elisabeth, haben die News Corporation hinter sich gelassen, um ihre eigenen Mediengeschäfte zu machen. Die vier älteren Kinder von Murdoch beschnitten bereits die Nachfolgerechte der Halbgeschwister aus der Ehe ihres Vaters mit Wendi Deng. Murdoch muss handeln sonst droht ein Machtvakuum an Spitze der größten Medienkonzern der Welt.