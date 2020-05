runtastic PRO beste App

Viele bunte Smarties

Weniger Euro aber genauso viel Ehre wird der eSel-App aus dem Android-Marketplace und der iPhone-App bikar zuteil. Mit 20.000 Euro wird eSel, dem Smartphone-Service der Kunst-Informationsseite eSel.at und mit 10.000 Euro der Citybike Wien-Service belohnt. Der Sonderpreis Augmented Reality geht an Matthias Baldauf für dessen Forschungsprototypen Virtual Touch. Damit sollen sich künftig Screens und Projektionen an öffentlichen Orten via Smartphone steuern. Die B2B-Entwicklung hat sich 5.000 Euro verdient.