runtastic läuft auf allen Smarties

atruntastic, die preisgekrönte App des gleichnamigen in Linz ansässigen Unternehmens, läuft im wahrsten Sinne des Wortes nun auf allen Smartphone-Betriebssystem-Plattformen. Mit der Aktualisierung der iPhone-Version am Freitag, den 18. März, wurden gleichzeitig die Android- und BlackBerry-Apps des virtuellen Fitness- und Lauf-Coaches gelauncht. Am vergangenen Samstag kam nun die Windows Phone 7-App hinzu.