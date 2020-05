Runtastic erzählt Läufern laufend Geschichten

pioneersLäuferinnen und Läufern, die ihre Strecken bislang im Stillen oder unterstützt von Musik liefen, liefert Runtastic Geschichten. Das Unternehmen nennt das recht einfach Story Running. Und ist die nächste App-Produktlinie von Runtastic. Deren Gründungsgeschichte wird wiederum so erzählt: Florian Gschwandtner, CEO, offenbarte Chris Thaller, Head of Creative Projects, die Idee, Läufern Geschichten auf ihre Wege mitzugeben und bat ihn: Mach was draus!