runtastic am Break Even

Aus diesem Grund ist die Agenda des jungen Unternehmens von der Entwicklung und Markteinführung neuer Services, der Qualitätsverbesserung der bestehenden App und der Expansion in den angloamerikanischen Markt dominiert. Gschwandtner: "Seit unserem Start vor rund 14 Monaten haben wir uns vor allem auf den europäischen Markt konzentriert. Aufgrund der verschiedensprachigen Märkte und deren wirtschaftskulturellen Eigenheiten nicht immer einfach." Mit diesen Erfahrungen, so Gschwandtner weiter, "werden wir uns nun voll auf die weitere Expansion wie etwa in die USA konzentrieren".



