Das Werbeträger-Portfolio:

"Die Kombination aus Premium Publishern, Reichweiten-Boostern und Zielgruppen-Portalen ist der Output aus sechs Monaten Marktforschung und Kundenbefragung", kommentiert Sylvia Dellantonio, Geschäftsführerin von willhaben.at. Sie initiierte Run over Styria vor einem Jahr.



"Kunden und Agenturen mixen in ihren Display-Kampagnen Premium Publisher und Reichweiten-Plattformen", erläutert Gerhard Valeskini, Anzeigenleiter der Kleinen Zeitung. Im Falle einer getrennten Buchung ist, weist er hin, "mit mindestens einem Drittel Überschneidungen zu rechnen". Mit Run over Styria steht Kunden Reichweite und Qualität mit einer kontrollierten Anzahl von Sichtkontakten zur Verfügung, charakterisiert Valeskini die Effizienz des Produkts.