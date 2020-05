Ruefa nimmt Heatmap-Messungen vor

Bojana Maric, Senior-Beraterin Digital Media, erklärt dazu, dass anhand von Heatmap-Analysen "sehr schön zu erkennen ist, dass emotionale Bilder in Sujets bei Betrachtern ein fokussiertes Klick-Verhalten hervorrufen". Woraus wiederum, wie sie betont, von Kampagnenziele abhängige Erkenntnisse resultieren. Und beipielsweise Rückschlüsse auf die Kreation von Online-Werbemittel und -Kampagnen gezogen werden können.



Birgit Wallner, Marketingleiterin der Verkehrsbüro Group, streicht die in dieser Analyse entstehenden qualitativen Erfolgsindikatoren hervor, die "in Zahlen übersetzt werden können und uns ermöglichen die Werte unterschiedlicher Kampagnen zu vergleichen".