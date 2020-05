Rückzug auf Raten

Törnberg setzt fort

Metro USA gibt Gratistageszeitungen in New York, Philadelphia und in Kooperation mit " Boston Globe" in Boston heraus. Alle drei Ausgaben erscheinen in einer täglichen Auflage in Höhe von 590.000 Stück und erreichen ungefähr 1,2 Millionen Leser. Törnberg hat die Fortführung der drei Ausgaben garantiert. Metro zieht sich damit nach Spanien aus einem weiteren Markt zurück.