at // Fred Vavrousek, Leiter der MA 53, besser bekannt als Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien, soll im kommenden Jahr seine Funktion abgeben. Der Hofrat, der das recht ansehnliche Kommunikationsbudget - kolportiert werden rund 105 Millionen Euro - der Stadt managt, will noch die nächstjährigen Gemeinderatswahlen in Wien schlagen und sich danach aus diesem Amt zurückziehen. Gegenüber der Tageszeitung Die Presse hat Vavrousek den Rückzug bestätigt.