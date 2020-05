Rückstand ersparen

de // "Im internationalen Online-Geschäft ist Bertelsmann seit Jahren mehr Zuschauer als Akteur. Das kann sich nun bitter rächen." Das prophezeit Handelsblatt-Mediawatcher Hans-Peter Siebenhaar. Der verordnete Sparkurs des Konzerns - 900 Millionen Euro bis Jahresende - und, die, verglichen mit beispielsweise Springer oder Burda, nahezu nicht vorhandene Online-Affinität könnten Bertelsmann zu schaffen machen. Dazu kommt dass man sich in Gütersloh vielleicht nicht gerne an Thomas Middelhoff und dessen verlustreicher Internet-Affinität der New Economy-Ära zurückerinnert.