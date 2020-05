Rückkehr zum alten Spiel

at // Der frühere ORF-Generalintendant Gerd Bacher macht seiner Unzufriedenheit über die kommende politischen Konstellation und einen etwaigen Proporz im Land Luft: "Nach all den jüngsten Anzeichen und Verhandlungsrunden dürfte die große Koalition, die nur mehr eine halbgroße ist, wieder nicht im Stande sein, unsere wesentlichen Probleme zu lösen. ... Es sieht so aus, als habe die bevorstehende Bundesregierung nichts aus der Vergangenheit gelernt und kehre wieder zum alten Spiel zurück."