Rückgang des organischen Wachstums

Sommer 2010

Der Gruppenumsatz stieg von 1,061 auf 1,075 Milliarden Euro um 1,3 Prozent. In Europa ging, das zeigt der Quartalsvergleich, der Gruppen-Umsatz von 403 auf 357 Millionen Euro zurück. 20,5 Prozent des Gesamtumsatzes erwirtschaftet das Geschäftsfeld Digital. In den ersten drei Monaten des Jahres verzeichnet die Publicis Group ein Neugeschäftsvolumen in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar. Lévy will 2009, dessen wirtschaftlichen Tiefpunkt im Sommer sein soll, Marktanteile gewinnen und die finanzielle Situation der Gruppe verbessern. Im Sommer 2010 soll das Ärgste vorbei sein, prognostiziert er.