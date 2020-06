Rublys expandiert nach Deutschland

Das, Rubbellose per App anbietende Startup Rublys steht vor einem neuen Wachstumsschritt. Das Unternehmen beginnt in Deutschland zu werben. Die TV-Kampagne läuft gerade an. Zuvor wurde die App für diese Expansion mit Promotions und Gewinnen von Anbietern wie Douglas, Nordsee, The Body Shop, Urban Outfiters, My Days und Modomoto ausgestattet, um damit deutsche Konsumenten zu erreichen.

Michael Rottmann und René Meszarits, die beiden Gründer von Rublys überzeugten mit ihrem vorjährigen Auftritt im Puls 4-Format 2 Millionen 2 Minuten die beiden Business Angels und Investoren Johann Hansmann und Michael Altrichter, die sich in weiterer Folge an dem Unternehmen in unterschiedlicher Höhe beteiligten. SevenVentures Austria beteiligt sich anschließend mit einem Media-Investment in das Startup. Im vergangenen März begann die PKP BBDO gemachte TV-Kampagne für Rublys in Österreich. Ein Jahr nach dem Auftritt von Rottmann und Meszarits in der Show wird die App, die als Apple- und Android-Version verfügbar ist, von, laut SevenVentures Austria, "350.000 Konsumenten" genutzt. Über die App wurden in der Zwischenzeit "35 Millionen Rubbellose" in den österreichischen Markt abgesetzt.

Die Incentives und Promotion-Gewinne, die zur Kundengewinnung und -bindung über Rublys verteilt werden, sind entweder direkt in digitalen oder stationären Stores der so werbenden Marken und Unternehmen einzulösen.