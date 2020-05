Rubicon Project expandiert

Werbekontaktmaximierung

Rubicon Project verspricht Werbeträgern einen höheren Ausschöpfungsgrad ihres Inventars und die Vermarktung "jedes einzelnen Werbekontakts zum maximalen Preis". Das 2007 in Los Angeles gegründete Technologie-Unternehmen liefert, nach eigenen Angaben, jedes Monat "knapp 50 Milliarden" Werbemittel "auf mehr als 200.000 internationale Werbeträger" an "500 Millionen Unique User" aus. Rubicon Project ist 2009 in Großbritannien und vergangenen März in Frankreich in den Markt eingestiegen.



