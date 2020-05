Rubicon Project beschleunigt mobilen Inventar-Handel

Das geschieht in der Rubicon Project-Lösung nach Plattform - Smartphone oder Tablet - und nach Betriebssystemen wie Apple iOS, Android, Windows und BlackBerry. Danach soll das erkannte Inventar nachfrage-adäquat angeboten werden.



Das ist bislang nicht so einfach. "Der Handel von mobiler Werbung ist, vor allem im Premium-Bereich, oft komplex und schwierig", beschreibt Josh Wexler, General Manager Mobile von Rubicon Project, die Crux in der Bewirtschaftung mobilen Werbe-Inventars.



Dazu gibt es sowohl auf Sell- als auch auf der Buy-Side Schwierigkeiten. Wexler dazu: "Publishern mangelt es an nötigen Ressourcen, um ihre Werbeflächen im Direktverkauf zu vermarkten. Einkäufer haben wiederum das Problem, ausreichend qualitativ hochwertiges Mobile-Inventar zu finden".



Das Unternehmen wickelt seit Jahresbeginn Private Marketplaces-Deals mit stationärem Online-Werbe-Inventar ab. Die dortige Entwicklung möchte Rubicon Project mit der mobilen Real-Time-Bidding-Lösung wiederholen. Unter anderem sind dabei Preisverhandlungen und das Deal-Set-up automatisiert. Wodurch sich zwischen Publishern und Einkäufern direkte Vereinbarungen schließen lassen.



