euDie M6 Group verkauft ihren 5,1-Prozent-Anteil an Canal Plus an Vivendi. Die RTL-Tochter M6 erwartet einen Mindesterlös von 384 Millionen Euro. Das Unternehmen setzt damit die Abschichtung seiner Minderheitsbeteiligungen fort. Vivendi ist wiederum derzeit dabei seine Beteiligung an Canal Plus zu erhöhen. Zuvor erwarb Vivendi von TF1 dessen 9,9-Prozent-Anteil an Canal Plus.