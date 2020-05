RTL investiert wieder ins Programm

In Deutschland, den Niederlanden und Frankreich gibt die Gruppe, wie deren CEO Gerhard Zeiler gegenüber dem Handelsblatt erklärt, wieder mehr Geld für Programm aus.



"In einigen Ländern ist der Werbemarkt bereits wieder auf dem Vorkrisen-Niveau. In Deutschland ist das aber noch nicht ganz der Fall. Deshalb müssen wir vorsichtig sein", macht Zeiler klar, dass nicht mit vollen Händen ausgegeben wird. Die Sendergruppe sparte in den beiden vergangenen Jahren massiv im Programm und, wie Zeiler erklärt, "ohne dabei Zuschauermarktanteil zu verlieren".