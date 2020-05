RTL Group steigert Werbeerlöse

Am Ende des Neun-Monate-Zyklus steht der Umsatz der TV-Gruppe mit 4,4 Prozent über jenem des Vorjahres und erreicht 3,988 Milliarden Euro. Das EBITA-Ergebnis entwickelte sich von 670 auf 701 Millionen Euro um 4,6 Prozent. Die entsprechende Marge beläuft sich auf 17,6 Prozent.



Entscheidend für diese Ergebnis-Entwicklung sind die höhere Werbeerlöse in den Märkten Deutschland, Frankreich, den Niederlanden sowie das Umsatz-Wachstum von FremantleMedia. Für die verbesserte Profitabilität lieferten RTL Deutschland, FremantleMedia und RTL Niederlande die wichtigsten Beiträge.



FremantleMedia profitiert vom Verkauf der Formate X Factor, Got Talent und The Farmer Wants A Wife.