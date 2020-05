RTL Group steigert Profitabilität

Wechselhaftes Halbjahr

Das Umsatzwachstum speist sich aus den wachsenden Werbeerlösen in den Schlüsselmärkten Deutschland, Frankreich, den Niederlanden sowie von FremantleMedia. Wobei hier eine Differnzierung zu machen ist: Während die Werbeumsätze in Frankreich, den Niederlanden und Belgien stiegen, hielt sich Deutschland konstant. RTL Deutschland verbesserte seine Reichweite im Zuschauer-Markt um 7,4 Prozent und wuchs EBITA-seitig um 4,3 Prozent auf 268 Millionen Euro.



Das EBITA-Ergebnis der RTL Group hat sein bisher höchstes Niveau erreicht. Die EBITA-Marge beläuft sich wie im vorjährigen Halbjahr auf 20,2 Prozent und ist so stabil.



Die New Media-Aktivitäten werden als "stark wachsend" ausgewiesen. Innerhalb eines Jahres stieg das Videoview-Volumen um "mehr als 928 Millionen", was ein 30-prozentiges Wachstum bedeutet. Die Online-Werbeeinnahmen legten, bedingt durch die Nachfrage nach Video-Werbung, um 27 Prozent innerhalb von zwölf Monaten.



Gerhard Zeiler, CEO der RTL-Group, spricht von "Wechselhaftigkeit" der ersten sechs Monate dieses Jahres und wertet die Verbesserung aller Schlüsselkennzahlen als Erfolg. Der Ausblick auf das Gesamtjahres-Ergebnis ist von Optimismus geprägt.