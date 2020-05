RTL Group performt gut

Leichter Optimismus

Dieses Ergebnis wird durch die Entwicklung in Deutschland, Großbritannien und Frankreich abgesichert. In Deutschland erreicht RTL ein über dem Marktschnitt liegendes Perioden-Ergebnis. Das EBITA der Gruppe legt von 87 auf 197 Millionen Euro um 126,4 Prozent zu. Die EBITA-Marge steigt von 7,3 auf 15,1 Prozent. Und der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2010 ist wieder von mehr Optimismus geprägt auch wenn das Maß an Planungssicherheit nicht gestiegen ist.