RTL-Group mit schwachem Quartal

Infolgedessen ging die EBITA-Marge von 16,5 auf14,4 Prozent zurück. Die signifikanten Werbeerlös-Zuwächse in den Niederlanden und Frankreich konnte den Rückgang in Deutschland kompensieren. Die RTL-Group kündigt für das Wirtschaftsjahr 2011 aufgrund der Unwägbarkeiten, die die einzelnen europäischen Werbemärkte mit sich bringen, nur an, in den wichtigsten Märkten überdurchschnittliche Ergebnisse erwirtschaften zu wollen.