RTL-Group-Gewinn plus 149,7 Prozent

Zeilers Depression vorüber

Das Ergebnis zeigt zweierlei: der Werbemarkt ist wieder in Fahrt und es waren ordentliche Kostensenkungspotenziale in der Gruppe vorhanden. Die Werbemarkt-Entwicklung kam selbst für die RTL Group überraschend. Dieses Halbjahresergebnis und jene der WPP Group, der ProSiebenSat.1 Media AG und von Axel Springer sind Indikatoren, dass die Medien- und Werbemärkte längst dem vorjährigen Tal der Tränen entronnen sind. Angesichts des vorliegenden RTL-Group-Ergebnisses sei noch an das düstere, depressive TV-Zukunftsbild erinnert das CEO Gerhard Zeiler im Rahmen seiner Keynote zu den Österreichischen Medientage projiziert hatte. Knapp ein Jahr später liegt der Beweis vor, dass sich Zeiler ziemlich verprognostiziert hat. Er hatte nur in einem Recht: Marktentwicklungen sind unkalkulierbar geworden. Zeiler hat nun seinen Vertrag bis 2015 verlängert.