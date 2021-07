RTL-Gewinneinbruch wegen Steuerstreits in Ungarn

Probleme in Ungarn, Frankreich und den USA belasten den Fernsehkonzern RTL Group. Ein Steuerstreit mit der Regierung in Budapest, sinkende Werbeeinnahmen jenseits des Rheins und Schwierigkeiten im TV-Produktionsgeschäft drückten Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal. Der Überschuss brach um 62 Prozent auf 110 Mio. Euro ein, wie die Bertelsmann-Tochter am Donnerstag mitteilte.

Die Aktie sackte in Frankfurt um sechs Prozent ab und war damit das Schlusslicht im Nebenwerteindex MDAX.

Die Fernsehtochter in Ungarn ist wegen einer umstrittenen neuen Steuer kaum mehr profitabel und verlor deshalb in den Büchern des Konzerns mehr als die Hälfte ihres Werts. Doch obwohl die Abschreibung von 88 Mio. Euro auf die verhältnismäßig kleine Landesgesellschaft einen Großteil des Konzerngewinns zunichtemachte, schloss Vorstandschef Guillaume de Posch einen Rückzug aus Ungarn aus. "Wir haben null Absichten, das Land zu verlassen", betonte de Posch im Reuters-Interview. " RTL ist tief in Ungarn verwurzelt und wird dies auch bleiben."