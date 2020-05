Roy wird Reed Messen-CEO

Andrew Fowles, Regional President Europe von Reed Exhibitions, bestellte Martin Roy zum CEO und Vorsitzenden der Geschäftsführung von Reed Exhibitions Österreich. Roy gehört bereits der Geschäftsführung des Unternehmens an und arbeitete in dem Führungsgremium seit Juli 2002 als für die Finanzen, Personal und IT verantwortlicher Geschäftsführer. Er folgt am 1. Jänner 2015 Johann Jungreithmair, der aus gesundheitlichen Gründen aus der Unternehmensführung ausscheidet, in dessen Funktion nach. Fowles begründet Roys Bestellung mit der Notwendigkeit von "Kontinuität im Unternehmen" sowie der "Nähe zu den lokalen Märkten". Roy ist seit zwei Jahren für die strategische Ausrichtung von Reed Exhibitions in Österreich verantwortlich.

Roy wird das Unternehmen ab Jänner 2015 gemeinsam mit Matthias Limbeck und einem weiteren, noch zu bestellenden Geschäftsführer, der ein von außerhalb kommen wird, führen.