Rotstift-Runden

de // Es wäre ein Illusion zu glauben es gäbe derzeit kein Medien-Unternehmen in dem nicht an allen Ecken und Ende Kosten gekürzt würden. Auch die Verlagsgruppe Handelsblatt kommt um einen Diätplan nicht herum. Im Kontakter werden "Insider" zitiert, die befürchten, dass der vorwöchige angekündigte Abbau von 43 Stellen nicht das Ende der Kur sein kann. Ein kolportiertes Sparziel von 25 Millionen Euro sowie die Erhöhung des Renditedrucks, um gegenüber den Banken nicht in eine schlechtere Verhandlungsposition zu geraten, stehen im Raum. Darüber hinaus wird von externen Beratern nach bisher unentdeckten Kostenlecks gesucht.