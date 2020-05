Rotes Telefon zur Couch

Möbel billiger sprechen

Kunden, die das mit zwölfmonatiger Vertragsbindung ausgestattete Angebot in Anspruch nehmen, kommen gleichzeitig in den Genuss eines Rabattes. Denn, so der Claim der Produkteinführung: "Jeder Cent Ihrer Red Phone Rechnung wird zum kika Rabatt". Die Handy-Rechnung wird ab dem fünffachen Einkaufswert zu einem Rabatt. Für Vorteilskunden bedeutet dies eine 20-prozentige Vergünstigung.