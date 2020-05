Roter Himmel

2011 positiv

Das Management prognostiziert für das Jahresergebnis 2009 ein negatives EBITDA in einer Bandbreite von 250 bis 270 Millionen Euro und ein negativen Cash-Flow in der selben Dimension. Dabei soll es 2010 bleiben. Erst 2011 rechnet CEO Mark Williams mit einem Nettogewinn und einem positiven Cash-Flow. Zurück zum dritten Quartal 2009: Sky konnte seine Abonnentenzahl um netto 67.000 auf 2,431 Millionen steigern. Der Average Revenue Per User (ARPU) legte von Juli bis September von 25,20 auf 25,77 Euro zu.