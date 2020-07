Rosenberger wird Market Relations Consultant

Rosenberger stieß nach mehrmonatigen beruflichen Intermezzi bei der Österreichischen Sporthilfe und Vienna Network Lifestyle- und SV-Sportmarketing von emotion management zu Spirit Design.



Ihr werden "umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Neukunden-Akquisition, Sponsoring, Sales, Kundenbetreuung, -bindung und Event-Management" attestiert. Aufgrund dieser Vertriebserfahrungen ist sie bei Spirit Design in der "aktiven Kundenansprache, dem Ausbau des Partnernetzwerkes, in der Betreuung von Veranstaltungen" tätig und arbeitet an der strategischen Weiterentwicklung des Leistungsangebots des Unternehmens mit.