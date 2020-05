at // Wolfgang Rosam erhöht seine Beteiligung an der Falstaff Verlags-GmbH von 25 auf 74 Prozent. Das Unternehmen gibt das Gourmet-Magazin "Falstaff" heraus. Rosam will die Zeitschrift relaunchen, eine eigene Deutschland-Ausgabe realisieren und die Erscheinungsrhythmen von acht auf zehn Ausgaben verkürzen.