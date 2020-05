Rooney schoß in Richtung Soko Donau

Reichweitentrumpf Niederlage

In den ersten 45 Minuten waren maximal 346.000 Zuseher am Spielgeschehen interessiert. Das Fussball-Match war der meistgesehene TV-Inhalt aller privaten Anbieter in Österreich in der Primetime. Zwischen Schalkes Niederlage und dem ORF eins-Krimiformat Soko Donau, dem zweitmeistgenutzten Inhalt in dem Programm, klafft eine Lücke von "nur" 48.000 Zuschauern.



atmedia.at