Rollei sponsert Night of the Jumps

Nach Linz macht Night of the Jumps in Graz und anschließend in Berlin, Basel, München, Mannheim und Köln halt. Die FMX-Serie wird mittlerweile in "mehr als 20 Ländern auf vier Kontinenten" ausgetragen und wird in "mehr als 140 Ländern" im Fernsehen übertragen.



Der Sponsor Rollei ist in die einzelnen Veranstaltungen eingebettet und setzt beispielsweise das Modell Actioncam S-30 WiFi ein, um dem Publikum vor Ort unmittelbar Bilder aus Fahrer-Perspektive zu liefern.

Rückblick auf den FMX-Event in Linz 2013: