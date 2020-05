Roidinger Majewski oder Eins plus Eins ist Eins

Diese Gemeinsamkeit ergab sich auch, wie beide erklären, daraus, dass sich in der Vergangenheit ihre Agentur-Tätigkeiten und Netzwerke überlagerten und auf eine gewisse Weise zusammengefügt wurde, was offensichtlich zusammen gehört.



Roidinger Majewskis Leistungsportfolio ist eine Symbiose aus den zuvor getrennten Entfaltungsbereichen und listet beispielsweise Unternehmensanalyse, Corporte Identity, Corporate Design, PR, Promotion, Events, Design, etc. sowie Themen wie Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility auf. Daraus ergibt sich die Positionierung als Full Service-Agentur, die alle ihre Agenden inhouse abwickelt.