Rohrhofer übergibt Haubner Chefredaktion

Rohrhofer hat seinen Resturlaub angetreten und wird am 1. August 2013 in Pension gehen. Er avisiert, dass er "einem neuen Leben als Schriftsteller und Medienberater" entgegenblicke.



Dem Neuen Volksblatt attestiert er eine Zukunft als "Qualitätsmedium mit regionalem Schwerpunkt und eindeutiger weltanschaulicher Ausrichtung".



Dazu bekennt sich auch Haubner. Er tritt seine neue Funktion mit folgendem Ankündigung an: "Wir werden unseren Weg als regionale Tageszeitung mit klarer christlich-sozialer Orientierung nach der Entwicklung und Implementierung unseres neuen Layouts fortsetzen".



Nach dieser optischen Weiterentwicklung steht eine inhaltliche Diversifikation auf dem Programm. Haubner: "Wir planen einen Ausbau der Sonderjournale, die speziellen Schwerpunkten gewidmet sind und in Großauflagen von bis zu 250.000 Exemplaren erscheinen werden."