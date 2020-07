Rocket Internet launcht Helpling.at

Helpling.at ist bereits online und dient zur Vermittlung von Haushaltshilfe. Wobei es primär um das Angebot und die Nachfrage nach Reinungskräften, die in privaten Haushalten eingesetzt werden, geht. Helpling wählt die vermittelten Haushaltshilfen aus und will sich als Qualitätsanbieter in diesem Markt etablieren.



Rocket Internet folgt mit Helpling dem US-Vorbild Homejoy.com oder auch dem britischen Marktplatz Mopp.com.