Ritter Sport überzieht Wien mit einem Planquadrat

atRitter Sport adaptiert für eine Sampling-Promotion das polizeiliche Planquadrat. Was im Autoverkehr unter Fahrenden mit schlechtem Gewissen für bange und bittere Minuten sorgt, münzt die Schokoladen-Marke in ein süsses Erlebnis um . Obwohl Politessen - die Betonung liegt hier auf Polite und dem aus dem Englischen übersetzten höflich und essen passt auch gut zur Schokolade - Autofahrerinnen und -fahrer an Kreuzungen auf mitgeführte Ritter Sport-Tafeln überprüft.