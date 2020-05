Ringier stellt defizitäre TV-Formate ein

35 Mitarbeiter, die dem Geschäftsbereich Ringier Entertainment Fernsehen angehören, sind von dieser Einstellung betroffen.



Die weiteren TV-Geschäfte der Mediengruppe sind dagegen nicht betroffen. Ringier ist zu 40 Prozent an Sat.1 Schweiz, zu 35 Prozent an Grundy Schweiz und zu 33,3 Prozent an Teleclub beteiligt.



Der 1995 von Ringier mitgegründeten Presse TV AG gehören die Neue Zürcher Zeitung, die Development Company for Television Program (DCTP), die Basler Zeitung und auch Axel Springer Schweiz an. Die per Kooperationsvertrag geregelte Zusammenarbeit der Gesellschaft mit der öffentlich-rechtlichen SRG SSR läuft, nach derzeitigem Stand, Ende 2013 aus.