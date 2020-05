Ringier Axel Springer verkauft tschechisches Geschäft

Ringier Axel Springer konzentriert sich nach dem Rückzug auf die Aktivitäten in Polen, Serbien und der Slowakei. Die nachwievor getrennt laufenden ungarischen Geschäft von Ringier und Axel Springer sollen in das Joint-Venture eingebracht werden.



Der Verkauf erfolgt gemäß der Transformationsstrategie des Konzerns, sich "noch stärker auf Aktivitäten in den Märkten zu konzentrieren, in denen Ringier Axel Springer bereits eine führende Position im digitalen Bereich einnimmt".