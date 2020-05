Riesen-iPhone für Büro und Heim

Einerseits als großartige Innovation dargestellt wird das Möble andererseits als Fake abgetan, da sich auch das dahinter stehende Entwickler-Team nur ungern zu erkennen gibt. Die Fakten zum Gerät: ein Tisch mit einer 58 Zoll Multitouch-Fläche und Anschlußmöglichkeiten für iPhone, iPod Touch und iPad.



Die Apple-Endgeräte werden an Table Connect angeschlossen. Daraufhin funktioniert der Tisch wie diese. Apps nutzen, Präsentationen oder gemeinsame Spiele in grösserer Runde werden möglich.



Die geheimnisvollen Erfinder des Tisches treten, voraussichtlich, am 22. Oktober in Wien mit ihrem Gadget in das Licht der Öffentlichkeit. "Wir wissen, dass Menschen auf der ganzen Welt sehr gespannt auf die erste Live-Demonstration von Table Connect for iPhone warten", kommentieren sie den bevorstehenden Auftritt.



atmedia.at