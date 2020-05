int // Suchmaschinen-Nachzügler Microsoft startet einen neuen Angriff. Aus Kumo wird Bing. Und Bing soll mit einer 80 bis 100 Millionen US-Dollar schweren Kampagne beworben werden. Überlicherweise investiert Microsoft bei Produkt-Launches rund 50 Millionen US-Dollar in Werbung. In den USA wird die Kamapgne als "Anschlag auf Google in bisher nie dagewesener Stärke" beurteilt. AdAge