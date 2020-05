Riedls Biss in den Werbemarkt

Riedl hat eine spannende Aufgabe. Er muss sich mit den VZ-Netzwerken gegen Facebook in Deutschland wehren. "Wir sind gerade zur größten deutschen Plattform für Spiele aufgestiegen und sind auch im Bereich der mobilen Apps die Nummer Eins in Deutschland", erklärt er. Auf 17 Millionen Mitglieder beziffert Riedl die VZ-Community.



Er täuscht sich auch nicht darüber hinweg wie sich das digitale Versammeln fortsetzen wird. "In ein paar Jahren wird alle Welt bei Facebook sein", gibt er sich realistisch. Daraus resultiert auch, dass die VZ-Netzwerke "keinen Milliardenmarkt beherrschen wollen und auch keine Identitäten sammeln".



Kritisch äußert er sich zu Internet-Deutschland: "Das Internet ist für Deutschland keine Zukunftsbranche, weil die entsprechenden Kompetenzen fehlen."