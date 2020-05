Richard Branson ist future.talk-Speaker

Branson will am 8. Oktober 2013 in Wien Antworten auf die Fragen geben, die sich um das Spannungsfeld von Unternehmen zwischen sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit bei gleichzeitigem betriebswirtschaftlichen Erfolg und Wachstum drehen.



Branson setzt sich für soziale und ökologische Standards ein, will "bis zu drei Milliarden Dollar in erneuerbare Energien investieren" und ist karitativ tätig. Er verkörpert damit auch den im anglophilen Wirtschaftsraum gängigen philantropische Unternehmer-Typ, der seinen Erfolg und seinen Wohlstand in den Dienst des positiven Wandels der Welt stellt.