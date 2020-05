Rich Media-Werbemittel wirken auch mobile besser

Also: aufwändigere Werbemittel, wie im vorliegenden Fall für O2, steigern die Ad Recognition, darunter sind grundsätzlich Marken- und Botschaft-Wahrnehmung zu verstehen, "um 130 Prozent". Diese Kampagne konnte, trotz "bereits starkem" Werbedrucks des Mobilfunkers im Segment Mobile Media die "Kaufbereitschaft um 30 Prozent steigern". Und das Marken-Image, das mit dem Testimonial Waschbär gepflegt wurde, stieg in der Kampagne "um 16 Prozent".



Hierfür spielen jedoch die in die Werbemittel eingearbeitete Kreativität, die Kampagnen-Aussteuerung in der Zielgruppe sowie deren Kontakte zu Parallel-Flights in anderen Media-Gattungen, die eventuell mit höheren Werbedrücken arbeiten, eine Rolle.



madvertise verbindet mit diesen Ergebnissen folgende offensichtlichen Botschaften: Rich Media- sind besser als Poor Media-Werbemittel; Rich Mobile Media Advertising hat fixer Bestandteil eines zeitgemässen Media-Mix zu sein und generiert, vorausgesetzt die Umfeld-Qualität ist gegeben, adäquate Branding-Wirkungen und Rich Media-Werbemittel stimulieren Rezipienten, die über mobile Endgeräte erreicht werden, "sieben mal öfter zur Interaktion mit einer Markenbotschaft als herkömmliche Mobile Banner".



atmedia.at