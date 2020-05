Ricardo.at schließt

Im Herbst 2010 wurde mit Hoffnungen auf ein starkes viertes Quartal versucht das Ruder herumzureißen. Vanessa Delplace ersetzte auch aus diesem Grund Gernot Pointner als Geschäftsführer. Von der Einstellung sind offiziell etwa zehn Mitarbeiter betroffen.



Ricardo.at startete in Österreich mit den Assets von OneTwoSold. Damals nannte das Unternehmen eine Kundenbasis von "360.000 Mitgliedern" als Sprungbrett in den österreichischen Online-Markt. Im Gegensatz zu Österreich funktioniert Ricardo in der Schweiz. MIH International besitzt in Europa Ricardo und Godu-Godu und ist an allegro und Nimbuzz! mit 49 Prozent beteiligt.



