RiC wappnet sich für mehr Wettbewerbsdruck

Das neue On-Air-Design soll, wie Stefan Piech, Vorstand der Your Family Entertainment AG, dessen Wirkungsaufgaben skizziert, "Kinder und Erwachsene gleichermaßen ansprechen". In den Hauptelementen des Erscheinungsbildes, dem Raben RiC und dem Logo in Form eines Ei's, werden die Design-Adaption deutlich sichtbar und, wie Piech fortführt, "Authentizität und Qualität der Optik" vermitteln.



Diese visuelle Entwicklung soll darüber hinaus der Rahmen für Werbekunden sein, die, so Piech weiter, "ihre Produkte in einem edukativen und qualitativ hochwertigen Werbeumfeld präsentieren wollen".



Um die kleinen und größeren Zuschauer im Programm zu halten, wenn der Wettbewerbsdruck durch den Start des Disney Channels zunimmt, werden die Animationsserien Hugo, das Dschungeltier, Der kleine Bär, Albert der 5. Musketier, Christopher Columbus und @dventurers - Mission Zeitreise in das Programm integriert. In ihnen werden auf unterschiedliche Weise die Themen Freundschaft, Zusammenhalt und Kreativität vermittelt.



In weiterer Folge werden in diesem Jahr, avisiert Piech, "neue Formate", die er nicht näher spezifiert, und "Sonderprogrammierungen in Form von Thementagen zu Ernährung, Umwelt, Familie und Tierschutz" auf Sendung gehen.