RiC und Staccato ziehen Kinder an

Staccato und RiC ähneln sich nicht nur hinsichtlich ihres Anspruchs als "hochwertige, nachhaltige und Spaß machende" Marken und Produkte, argumentiert Daniel Terberger, Vorstandsvorsitzender der Katag AG, die vereinbarte Kooperation.



Im wechselseitigen Austausch und in Bündelung bestehender Synergien verhelfen sich RiC und Staccato mit Zugängen zur Zielgruppe. Katag promotet RiC an seinen Point-of-Sales und das Kinderprogramm fungiert als Umfeld für Staccato.



Die Zielgruppen-Ansprache erfolgt mittels gemeinsamer Aktionen, die die kreative Energie von Kindern freisetzen und in einem Wettbewerb kanalisiert werden soll. Initiiert wird diese Mitmach-Promotion durch TV-Spots, Banner, Mailings, POS-Material und in Facebook-Communities.



Katag fördert und forciert mit dieser Medienkooperation die eigene Multi-Channel-Strategie, die unter anderem den Ausbau der Staccato-Distribution sowohl im stationären wie auch im digitalen Einzelhandel zum Ziel hat.



Terberger nennt die skizzierte Kommunikationstätigkeit gemeinsam mit RiC als Beginn, dem "weitere moderne Formate im Dialog mit Kunden" folgen werden.