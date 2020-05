RiC, kein Fernsehen das dick und doof macht

Das Werbemittel-Portfolio erstreckt sich um bewährte TV-Formate wie klassische Spots, SplitScreens, Sponsoring, Programm- und Format-Presenting, Schwerpunkt-Strecken, Placements, Produkt-Promotions, etc.



Wie das künftig aussieht, beschreibt Almer so: "Wie Ki.Ka mit Werbe-Inventar."



RiC wird über alle für ein Medien-Unternehmen obligatorischen Vertriebslinien verbreitet, um die maximalen Zielgruppen-Kontakte zu generieren. Das sind im Kern RiC TV und RiCTV.de zu denen sich später TV- und Mobile-Apps gesellen werden, vespricht Piech. Weitere Synergie-Effekte werden dann mit yourfamily Pay TV und yourfamily Pay Radio hergestellt.



Der Sender steht ab 10. September 2012 in Österreich per Kabel- und Satellit zur Verfügung.



Nachdem mit Ungewohntem begonnen wurde, ist es auch Pflicht mit Ungewohntem zu enden. Im RiC-Programm wird es von 19:00 bis 19:30 Schwarzbild geben. Denn in dieser Zeit werden die jungen Zuschauer zu Zuhörern und bekommen eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt. Hier blickt das seelige Sand- oder Traummännlein aus öffentlich-rechtlichen TV-Geschichte in den Privatsender-Alltag. Piech wollte nicht verraten ob er selbst diese Geschichten liest. Zuzutrauen wäre es dem Vater dreier Kinder.

RiC Programm-Highlights 2012

September: Prudence Petitpas, Jim Henson's Dog City, Neon Rider;

Oktober: Hard Boys, Pocket Dragons, Die Robinsons;

November: Geschichten aus der Gruft, Donkey Kong, Die Ritter der Schwafelrunde;

Dezember: Die Turbokids, Rescue Heroes, Hugo, die Serie.