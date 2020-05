RiC baut technische Reichweite aus

Neben diesen großen Kabel-TV-Anbietern landet der Rabe RiC auch bei kleineren österreichischen Kabel-TV-Unternehmen wie Glasfaser Kommunikationsdienste, Kabelfernsehen Pillersee, Brandstetter Kabelmedien und das IAA Project.



Your Family Entertainment vereinbart darüber hinaus auch in Deutschland eine weitere Einspeisung von RiC. Und zwar in das TV-Netz wilhelm.tel der Stadtwerke der in Schleswig-Holstein gelegenen Stadt Norderstedt.